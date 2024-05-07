День в истории 7 мая: инаугурации Владимира Путина, родился Рашит Вагапов, День создания ВС России
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 7 мая 2024 года
7 мая состоится инаугурация президента России Владимира Путина — впервые он стал главой государства ровно 24 года назад. Сегодня отмечаются дни создания ВС России и радио. 78 лет назад была основана компания Sony, 116 лет назад родился татарский певец Рашит Вагапов, 269 лет назад состоялось торжественное открытие Московского университета. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Инаугурация президента России Владимира Путина. Выборы прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства набрал более 76 млн голосов и 87,28% при рекордной явке в 77,49%.
- Старт ежегодного конкурса песни «Евровидение». С 2022 года Россия не принимает участие в этом музыкальном шоу.
- Возложение цветов к Вечному огню и памятнику Неизвестному Солдату в казанском парке имени Горького.
- Многонациональный концерт «Культурная мозаика Татарстана» на территории Старо-Татарской слободы.
Кто родился: Петр Чайковский и изобретатель Polaroid
- 1833 — немецкий композитор Иоганнес Брамс (скончался 3 апреля 1897 года). С 10 лет он уже выступал на концертах, в 14 — сольно. В 1852-м дебютировал с сонатой fis-Moll как композитор. Среди его сочинение нет ни одной оперы, зато есть более 80 других произведений. Самое известное из них — «Немецкий реквием» для соло, хора и оркестра. Идея создания реквиема возникла, вероятно, в связи со смертью Роберта Шумана.
- 1840 — русский композитор Петр Чайковский (скончался 6 ноября 1893 года). Всемирную славу Чайковскому принесли балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Орлеанская дева» и другие.
- 1903 — советский поэт Николай Заболоцкий (скончался 14 октября 1958 года). Помимо авторской поэзии, он активно занимался переводами грузинских поэтов: Шота Руставели, Давида Гурамишвили, Важа-Пшавелы и других. На творчество Заболоцкого заметно повлияли работы Циолковского, в его стихах часто затрагивались философские темы, касающиеся Вселенной и смысла жизни.
- 1908 — татарский певец Рашит Вагапов (скончался 14 декабря 1962 года). Выпускник Татарской оперной студии в Москве и солист Татарской филармонии, которому удавалось искусно сочетать напевность народных мелодий с эстрадным жанром. Вагапов запомнился миллионам слушателей как хранитель народных песен в советскую эпоху. Его именем названа улица в Казани.
- 1909 — американский ученый и изобретатель, основатель корпорации Polaroid Эдвин Лэнд (скончался 1 марта 1991 года). По количеству полученных патентов на изобретения — 535 — уступал только Томасу Эдисону.
Кто скончался: Антонио Сальери и Алексей Смирнов
- 1682 — русский царь в 1676—1682 годах, старший брат Петра I Федор III Алексеевич (родился 9 июня 1661 года). Под его руководством была проведена перепись населения и отменен указ о невыдаче беглых крестьян, записавшихся в армию. Были смягчены уголовные наказания, введено воеводское и местное приказное управление. Была проведена попытка введения в России чинов, что будет позже осуществлено Петром I.
- 1825 — итальянский и австрийский композитор Антонио Сальери (родился 18 августа 1750 года).
- 1979 — советский актер Алексей Смирнов (родился 28 февраля 1920 года). Всенародная любовь к нему пришла с картинами Гайдая «Вождь краснокожих», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
- 1998 — американский физик, один из разработчиков компьютерной томографии, лауреат Нобелевской премии Алан Кормак (родился 23 февраля 1923 года).
- 1999 — татарский писатель Гумер Баширов (родился 7 января 1901 года). Самое известное произведение писателя — роман 1948 года «Намус» («Честь») о татарском колхозе в годы Великой Отечественной войны. За нее председатель правления Союза писателей республики и депутат Верховного Совета ТАССР получил в 1951 году Сталинскую премию.
- 2022 — советский гроссмейстер, писатель и журналист Юрий Авербах (родился 8 февраля 1922 года). 8 февраля 2022 года он отмечал 100-летний юбилей .
- 2023 — актер Александр Тютрюмов (родился 22 апреля 1959 года). Тютрюмов снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, в том числе в таких, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург — 2», «Ирония судьбы. Продолжение» и других. Наибольшую популярность получил, играя подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Костю Моргана в «Агенте национальной безопасности».
Праздники: День радио и День создания Вооруженных Сил России
- День радио. В этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника.
- Международный день планетариев. Впервые был проведен в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев.
- Всемирный день борьбы с астмой. Проводится под эгидой Глобальной инициативы по астме при поддержке ВОЗ. Отмечается с 1998 года: тогда он прошел в 35 странах и был приурочен к Всемирному форуму по бронхиальной астме.
- День создания Вооруженных Сил России. 7 мая 1992 года президент России подписал распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства обороны и Вооруженных Сил Российской Федерации.
- День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России. Установлен Главнокомандующим ВМФ России в 1996 году.
События: открытие МГУ, основание компании Sony, трагедия на «Лузитании»
- 1715 — в России был издан «Артикул воинский» — первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс страны, разработанный в период создания Петром I регулярной армии. Артикулы содержали основные принципы уголовной ответственности, понятие преступления, цели наказания, положения о необходимой обороне и крайней необходимости, перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств.
- 1755 — состоялось торжественное открытие Московского университета (сегодня — МГУ имени Ломоносова). Вуз по праву считается одним из старейших и крупнейших в России. В соответствии с замыслом в университете были созданы три факультета: философский, юридический и медицинский. Свое обучение студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по гуманитарным наукам.
- 1875 — подписание русско-японского договора об обмене территориями, по которому Курильские острова уступались Россией Японии в обмен на остров Сахалин. Сегодня Россия считает весь Сахалин и Курилы своей территорией. Япония считает Южные Курилы своей территорией, Северный Сахалин — территорией России.
- 1915 — германская подводная лодка U-20 атаковала английский пассажирский корабль «Лузитания». В результате погибло 1 198 пассажиров.
- 1934 — в РСФСР образована Еврейская автономная область. Под самый маленький субъект Федерации была выделена территория вокруг Биробиджана общей площадью 36 тысяч кв. км. До прибытия поселенцев в этих местах обитало не более полутора тысяч жителей. Однако к 1939 году население Биробиджана составляло уже почти 20 тысяч человек, среди которых каждый десятый — энтузиаст из США, Канады, Южной Америки, Германии и Палестины. На сегодняшний день в ЕАО проживает примерно 160 тысяч граждан.
- 1946 — в Токио Акио Моритой и Масару Ибукой основана компания Sony. Вначале корпорация называлась «Токе цусин коге кабусики-гайся» («Токийская телекоммуникационно-промышленная компания»), или сокращенно «Тоцуко» (или TTK). Однако, как выяснил Акио Морита, такое наименование было тяжело произносить американцам. Нынешнее название «Сони» произошло от комбинации латинского слова sonus («звук») и английского словосочетания sunny boys («солнечные ребята»). Кроме того, Морита старался придумать слово, которого нет ни в одном языке мира.
- 1954 — Англия, Франция и США отказали СССР во вступлении в НАТО, мотивировав это решение «невозможностью сохранить в этом случае демократический и оборонительный характер НАТО». Заявление Советский Союз отправил 31 марта того же года: «Организация Североатлантического договора перестала бы быть замкнутой военной группировкой государств, была бы открыта для присоединения других европейских стран, что наряду с созданием эффективной системы коллективной безопасности в Европе имело бы важнейшее значение для укрепления всеобщего мира».
- 1985 — Совет министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». Отныне все партийные, административные и правоохранительные органы должны были решительно усилить борьбу с пьянством и алкоголизмом. При этом предусматривалось значительное сокращение производства алкогольных напитков, числа мест и времени их продажи. Советская торговля недодала государству в 1986 году 12 млрд рублей, а в 1987 году — 7 млрд. Постепенно антиалкогольная кампания сошла на нет.
- 2000 — прошла первая инаугурация президента РФ Владимира Путина. К присяге его привел председатель Конституционного суда Марат Баглай. После присяги с речью выступил Борис Ельцин и передал преемнику Знак Президента — орден «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени.