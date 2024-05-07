Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на период до 2030 и на перспективу до 2036 года. Эти цели направлены на укрепление экономического и социального развития, обеспечение государственного, культурного и экономического суверенитета России, а также на повышение уровня жизни граждан.

Среди национальных целей развития — сохранение населения, укрепление здоровья и благополучие людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие талантов и воспитание патриотичной личности. Также среди целей — создание комфортной и безопасной среды для жизни, экологическое благополучие, устойчивая экономика, технологическое лидерство и цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Для достижения этих целей поставлены конкретные задачи.

В рамках национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и благополучия людей, поддержка семьи» планируется:

повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе увеличить показатели рождаемости третьих и последующих детей;

увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году и 81 года к 2036 году;

снизить дифференциацию показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2023 года;

повысить уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий спортом;

обеспечить рост численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода;

поднять уровень удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства;

создать цифровую платформу для формирования, поддержания и сохранения здоровья человека на протяжении всей жизни.

Также среди задач — снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году, а затем и ниже 5 процентов к 2036 году. Уровень бедности многодетных семей планируется снизить до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году.

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Артем Гафаров