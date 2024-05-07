На участке Москва — Казань трассы М-12 «Восток» появятся 10 заправочных станций

Фото: Динар Фатыхов

На участке трассы М-12 между Москвой и Казанью будут построены 10 автозаправочных станций (АЗС), сообщили «РБК-Татарстан» в пресс-службе компании «Автодор». Они будут размещены в составе многофункциональных зон.

Часть станций находится в стадии строительства, другая — в стадии проектирования. На время стройки на трассе уже разместили 4 временных контейнерных АЗС. Они работают в круглосуточном режиме.

Сейчас на участке Москва — Казань располагаются 18 АЗС, из них 6 — на территории Татарстана. Все они размещены в многофункциональных зонах, всего их предусмотрено 32.

В пресс-службе «Автодора» также отметили, что на трассе М-12 планируется построить АГНКС, гостиницы, станции технического обслуживания и торговые центры, включающие пункты питания.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков