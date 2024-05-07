Правительство России сложило свои полномочия перед президентом

В соответствии с нормами Конституции и федерального конституционного закона, правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом. Об этом сообщается в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь начнется процесс формирования нового состава правительства. Первым шагом станет назначение председателя правительства. После утверждения его кандидатуры Государственной думой президент подпишет соответствующий указ. Кроме того, согласно законодательству, не позднее чем через неделю после назначения, председатель правительства должен представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Напомним, 21 января 2020 года было утверждено новое правительство во главе с Михаилом Мишустиным после отставки предыдущего кабинета министров под руководством Дмитрия Медведева. Основной целью нового правительства была заявлена эффективная реализация национальных проектов. Михаил Мишустин до прихода в кабмин возглавлял Федеральную налоговую службу.

Президент России Владимир Путин официально вступил в должность на новый срок 7 мая 2024 года. В Большом Кремлевском дворце Владимир Путин произнес присягу президента и вступил в новый срок.

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