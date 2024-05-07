В Татарстане всего в двух вузах обучают китайскому языку

В министерстве образования Татарстана назвали всего два вуза, в которых предлагают обучение китайскому языку. Так, данному языку в республике можно обучиться в Казанском федеральном университете и в Казанском инновационном университете им. В.Г. Тимирясова.

В структуре КФУ есть Институт Конфуция, который проводит курсы китайского языка для разных категорий населения. По мимо этого, на кафедре алтаистики и китаеведения Института международных отношений КФУ китайский язык изучают около 600 человек. Это студенты бакалавриата по таким направлениям, как «лингвистика», «востоковедение и африканистика», а также других профилей. По направлению «востоковедение и африканистика» обучение ведется еще и в магистратуре.

Преподавание ведут 24 преподавателя. Расширение перечня вузов, предлагающих изучение китайского языка, и увеличение контрольных цифр приема пока не планируется. В этом учебном году в вузах республики обучается более 2,4 тыс. граждан КНР. Большая часть из них получает образование в КФУ и Казанской консерватории.

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Разиль Самигуллин