На выполнение работ на автодороге Кузайкино — Нурлат выделят 3,1 млн рублей
На выполнение работ на автодороге Кузайкино — Нурлат выделят 3,1 млн рублей. На участке проезжей части необходимо устройство монолитного прикромочного лотка. Заказчиком работ выступает «Татавтодор».
В настоящее время тендер находится на стадии подачи заявок.
Напомним, в Татарстане выделены значительные средства на улучшение дорожной инфраструктуры. Бюджет республики предусматривает 16,3 млрд рублей на реализацию различных проектов, связанных с ремонтом дорог.
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