Величина возмещения по ОСАГО для владельцев мототранспорта превышает размер выплаты по страховкам для обычных легковых авто

Банк России подсчитал, что средний размер возмещения по полису ОСАГО для владельцев мототранспорта в 2023 году составил 93,6 тыс. рублей. Это на 6% больше, чем по страховкам владельцев обычных легковых автомобилей.

Компенсация ущерба имуществу потерпевших по полисам мотоциклистов на 1% превысила показатель по страховкам легковушек. Однако выплаты, связанные с причинением вреда жизни и здоровью, были выше на 29%. Их размер в среднем составил 258 834 рубля. Это объясняется более серьезными последствиями для пострадавших по вине мотоциклистов, прежде всего пассажиров самих мотоциклов, а также пешеходов. Причем такие выплаты по полисам мотоциклистам назначались в 2,4 раза чаще, чем по страховкам обычных автовладельцев.

Полис ОСАГО для владельцев мотоциклов в прошлом году в среднем стоил 2,2 тыс. рублей и был в 3,3 раза дешевле полиса обычной автогражданки.

При этом за 2023 год оформлено 357 тыс. таких полисов, что в 6,4 раза меньше числа официально зарегистрированных мотоциклов. Больше всего договоров заключили мотоциклисты Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга. На эти регионы суммарно приходится 33,8% полисов ОСАГО для владельцев мототранспорта.

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Разиль Самигуллин