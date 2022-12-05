Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций против России

Представители стран ЕС и Еврокомиссия обсудили возможность ввести девятый пакет санкций против России. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов.

По данным издания, политики хотят ввести рестрикции в отношении сферы технологий, финансов и медиа. Всего в санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций.

Собеседники издания уверены, что им удастся согласовать новые ограничительные меры в ближайшем будущем.

Напомним, сегодня 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз. Также страны G7, Австралия и члены Евросоюза вводят ограничение цен на морские перевозки нефти на уровне $60 за баррель.



Отметим, что Евросоюз уже ввел восемь пакетов санкций против России с начала спецоперации. Последний раз санкции вводили в начале октября. В числе ограничительных мер: запрет по поставки стали, на продажу огнестрельного оружия и на предоставление российским IT-компаниям юридических услуг.

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Айрат Назипов