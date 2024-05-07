Бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно» выйдет в Китае

Фото: Екатерина Петрова

Издательство «Бомбора», которое входит в крупнейший издательский холдинг «Эксмо-АСТ», продало лицензию на издание психологического нон-фикшен-бестселлера «К себе нежно» китайскому агентству Rightol Media Limited. Об этом сообщил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Сумма сделки и размер роялти не были раскрыты.

Книга «К себе нежно» психотерапевта Ольги Примаченко уже третий год подряд лидирует во Всероссийском книжном рейтинге, учитывающем как бумажные, так и цифровые версии книг. За 2023 год нон-фикшен-бестселлер Примаченко занял первое место рейтинга, с общими продажами в размере 144,3 млн рублей. В сентябре 2023 года стало известно о намерениях экранизировать книгу.

Книги по популярной психологии и воспитанию детей сейчас представляют собой одно из ключевых направлений интереса китайских издателей в России. «Бомбора» также продала лицензии на издание в Китае других книг, включая серию «Ленивая мама» психолога Анны Быковой и серию «Кремлевская школа переговоров» бизнес-тренера Игоря Рызова.

Интерес китайских издателей к прикладной литературе из России также подтвердили в издательстве АСТ. Оно продало права на выпуск в Китае книги «Доктор, это секс, дружба или любовь?» психотерапевта Юрия Вагина, а также серии книг «Драгоценные камни» геммолога Алексея Лагутенкова.

Издательство «Рипол классик» тоже отметило интерес китайских издателей к нон-фикшен, в частности исторической литературе. Ранее они продали в Китай лицензию на книгу «Спецслужбы России за 1000 лет» и сейчас ведут переговоры по серии книг «Мировая история в лицах. Художники».

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Екатерина Петрова