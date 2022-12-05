Гендиректором Центра информационных технологий Татарстана назначен Альберт Халяпов

Фото: пресс-служба Минцифры Татарстана

Генеральным директором Центра информационных технологий Татарстана назначен Альберт Халяпов. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Альберт Халяпов работает в Центре информационных технологий Татарстана с 2020 года. До назначения занимал должность первого заместителя гендиректора. Он курирует перевод всех государственных и муниципальных услуг в электронный вид.

С 2011 по 2014 год Альберт Халяпов занимал должность начальника отдела ОАО «Таттелеком». С 2016 по 2020-й возглавлял МУП «Городское управление автомобильных дорог» в Альметьевске.

Центр информационных технологий Татарстана создан в соответствии с постановлением кабмина республики от 30 января 2009 года. Это системный интегратор в части реализации масштабных проектов в области внедрения и использования информационных и коммуникационных технологий в органах государственной власти и местного самоуправления.

На сайте Центра информационных технологий Татарстана гендиректором по-прежнему указан Денис Улесов. На эту должность его назначили в начале 2020 года.

скриншот digital.tatarstan.ru

В прошлом году Денис Улесов стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве с ущербом свыше 500 млн рублей. Свою вину он не признавал.



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Татьяна Демина