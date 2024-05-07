В Челнах в День Победы проезд в общественном транспорте будет бесплатным

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что 9 мая проезд на автобусах и трамваях в городе будет бесплатным. Об этом сообщают Chelny-biz.ru.

Это решение не новое — подобная мера применяется не первый год. Магдеев подчеркнул, что Набережные Челны — единственный город в стране, который предоставляет бесплатный проезд всем категориям граждан.

Кроме того, в период празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и их сопровождающим будет предоставлено право бесплатного проезда на водном транспорте пригородного сообщения на территории Татарстана.

В остальное время навигации инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в Татарстане предоставляется 50% скидка от стоимости проезда.



Накануне министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала о мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

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Олег Исаков