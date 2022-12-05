РБК: «МегаФон» продал свою долю в «Связном»

«МегаФон» продал миноритарную долю в «Связном», который находится в предбанкротном состоянии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора компании Хачатура Помбухчана.

— Все, что могу сказать: мы больше не акционеры «Связного», и наше решение с работой и с эффективностью самого «Связного» никак не связано, — сказал он.

При этом Помбухчан не назвал покупателя, но отметил, что доволен сделкой. Он также рассказал, что оператор активно продвинулся в развитии собственной розничной сети, которая полностью закрывает интересы компании в сфере телекоммуникаций.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в июне сообщалось, что некоторые российские мобильные операторы начали взимать плату при подключении сим-карт. По словам представителей «МегаФона», изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи. При подключении нового абонента сразу же за активацию номера списывается 50 рублей из первоначального взноса. Уточняется, что это позволяет компенсировать часть расходов оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых подскочила в разы в 2022 году.

В марте стало известно, что Минцифры России совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) будет контролировать рост тарифов на сотовую связь. Как сообщили в ведомстве, цены не будут расти выше уровня инфляции в стране.



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Максим Кокунин