Как резидент «Иннополиса» нарвался на «умного» бота ФНС

АИС «Налог-4» отнесла разработчика искусственного интеллекта «ТЕН.ЛАБ» в должники, после чего его едва автоматически не обанкротили и даже могли исключить из ОЭЗ

Фото: Динар Фатыхов

«Мы наконец-то вышли из «серой» зоны в «зеленую», получили официальные документы о том, что наши «долги» в базах ФНС «обнулены», — с удовлетворением выдохнул глава «ТЕН.ЛАБ» Сергей Расторгуев, говоря о несостоявшемся банкротстве по иску УФНС по РТ. Маркер автоматизированной информационной системы «Налог-4» ФНС России «окрасил» резидента ОЭЗ «Иннополис» в цвет должника (сервису достаточно «увидеть» недоимку как минимум в 3 тысячи рублей, — прим. авт.), после чего был сгенерирован иск о банкротстве. «Придание статуса банкрота не всегда приводит к краху», — попросил не пугаться маневров глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин, давая понять, что шанс на примирение всегда есть.

«Был технический сбой, но иски в суд полетели быстро»

Легкий переполох пережили IT-компании «Иннополиса», получив «черную метку» от блокчейн-платформы ФНС РФ. Пермская IT-компания «ТЕН.ЛАБ», включенная год назад в федеральный эксперимент по разработке российского аналога GitHub, оказалась жертвой «умного» бота ФНС, который едва не «уничтожил» молодого резидента. Из-за небольшой налоговой задолженности, образовавшейся по итогам 2023 года, Межрайонная инспекция ФНС №3 по Республике Татарстан без промедления подала иск о ее банкротстве, не уведомляя об этом компанию. «ТЕН.ЛАБ» узнала о появившейся недоимке из заявления в арбитражный суд. «Скорее всего, у них был технический сбой, но мы сами удивились тому, как быстро полетели иски в суд», — недоумевает гендиректор «ТЕН.ЛАБ» Сергей Расторгуев.

Сумма долга в судебных материалах не фигурирует, но речь идет всего о нескольких тысячах рублей. Как утверждает гендиректор «ТЕН.ЛАБ», компания работает преимущественно за счет гранта в 8 млн рублей, полученного от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, поэтому налоговые обязательства невелики. «Но мы решили не спорить с уважаемым налоговым органом и выплатили всю задолженность, которая за нами значилась», — сообщил в разговоре с «Реальным временем» Сергей Расторгуев.



Легкий переполох пережили IT-компании «Иннополиса», получив «черную метку» от блокчейн-платформы ФНС РФ. Максим Платонов / realnoevremya.ru

ООО «ТЕН.ЛАБ» изначально было зарегистрировано в Перми, но в феврале 2023 года получило статус резидента ОЭЗ «Иннополис» и переехало в Татарстан. Как писал «Ъ», основным владельцем IT-компании является ее гендиректор Сергей Расторгуев, которому принадлежат 45% в ее уставном капитале, 37% находятся в собственности Евгения Сарксяна, сына депутата Законодательного собрания Пермского края Вагаршака Сарксяна, 18% владеет Дарья Муллагалеева. Выручка компании в 2023 году составила 6,2 млн рублей, убыток — 700 тысяч рублей.

Банкротство «ТЕН.ЛАБ» отменили

К моменту погашения недоимки УФНС по РТ успело запустить процесс банкротства резидента ОЭЗ «Иннополис». Как следует из картотеки Арбитражного суда РТ, заявление о признании компании «ТЕН.ЛАБ» несостоятельной было принято к производству 3 марта, а до этого два месяца отводилось должнику для обдумывания дальнейших действий. Судя по хронологии событий, «ТЕН.ЛАБ» не сразу согласилась с предъявленной задолженностью, затянув до назначения разбирательства по существу. На очередном заседании 25 марта арбитраж собирался уже назначить арбитражного управляющего, как на следующий день дело о банкротстве прекратили. «Отказать в удовлетворении заявления Федеральной налоговой службы о признании ООО «ТЕН.ЛАБ» несостоятельным (банкротом). Производство по делу прекратить», — говорится в резолютивной части определения суда.

«Мировое соглашение мы не подписывали, а сразу погасили», — пояснил гендиректор «ТЕН.ЛАБ» Сергей Расторгуев. По его словам, дело растянулось на определенный срок из-за бюрократических проволочек и сейчас все в порядке. «Мы наконец-то вышли из «серой» зоны в «зеленую», получили определенные документы, что наши «долги» в базах ФНС «обнулены», автоматически почистились», — сказал он. По его словам, «ТЕН.ЛАБ» остается резидентом ОЭЗ «Иннополис» и продолжит заниматься разработкой программы с технологиями VR- (виртуальной), AR- (дополненной) и MR-реальности (смешанной) для маркетинга, обучения и производства. В пресс-службе ОЭЗ «Иннополис» подтвердили эту информацию.

Искусственный интеллект ФНС против «серых» схем

ФНС давно использует блокчейн-платформу для контроля за транзакциями, не раз предупреждал глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин во время выступлений. В настоящее время налоговые службы используют программный комплекс АИС «Налог-4». Как утверждают его разработчики, один из критериев добросовестности компании по методике ФНС — отсутствие долгов по налогам в размере более 1% от величины активов или не более 3 тысяч рублей. По всей видимости, если сумма долга налогоплательщика выше этого порога, то умный бот окрашивает его в серый цвет. За счет этого ФНС сокращает количество выездных проверок, сосредотачиваясь на аналитической работе на базе блокчейн-платформы. «С начала года число проверок сократилось на четверть, а поступления по контрольно-аналитической работе выросли в 1,5 раза», — говорил недавно глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин. По его словам, выездные проводятся в серьезных случаях — когда подозреваются крупные налоговые махинации, тогда подключаются МВД и ФСБ.

ФНС давно использует блокчейн-платформу для контроля за транзакциями. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А если просрочка выше предельного срока, то автоматически формируется заявление в суд о банкротстве. «Придание компании статуса банкрота не всегда приводит к краху, — успокаивал глава УФНС по РТ. — Мы всегда готовы заключить мировое соглашение на условиях, которые приемлемы для обеих сторон».

Чтобы через 2 года пришли и доначислили всю сумму, с пенями и штрафами?

Марат Сафиуллин призвал не прибегать к уходу от уплаты налогов. «Налоговая минимизация не пройдет, так как информационные ресурсы позволяют увидеть все схемы, и лучше не пытайтесь [этого делать]. Чтобы через 2 года мы пришли и доначислили всю сумму, с пенями и штрафами? Нам это не нужно, и надеюсь, что это взаимно», — надеется глава УФНС по РТ. Всего с начала года возбуждено 22 уголовных дела, а сумма неуплаченных налогов — более 2 млрд рублей, сообщил он.

Тем временем резидент «Иннополиса» «ТЕН.ЛАБ» продемонстрировал новые разработки на Российском венчурном форуме — 2024. Здесь была показана платформа «ПрофЛаб ВР», которая привлекла внимание инвесторов. По словам Сергея Расторгуева, они готовы инвестировать 50 млн рублей. «Платформа помогает ученикам средней школы определить профессиональные способности. «Платформа содержит набор 30-минутных практических VR-занятий в рамках профориентации по разным актуальным трудовым специальностям. VR-профпробы обеспечивают «полное погружение», предоставляя возможность ознакомиться с различными профессиями, помогая выбрать учащемуся направление развития», — рассказал он, добавив, что в тестовом режиме разработка применяется в Татарстане, Пермском крае и Ярославле.