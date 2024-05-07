Ученица казанской гимназии-интерната №4 победила во Всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку

Казанские школьники показали отличные результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по английскому языку. Он проходил в Подмосковье, и в нем приняли участие 292 учащихся из 85 регионов России.

Наилучший результат показала ученица казанской гимназии-интерната 4 Сафия Газизуллина. Об этом сообщили в Управлении образования.

Призовые места заняли еще несколько школьников из Казани: Камиль Демьяненко из лицея-интерната №2, Глеб Охотников из гимназии №19, Ульяна Палутина и Азалия Гарипова из школы «СОлНЦе», Александр Сергеев из IT-лицея КФУ, Виктория Казакова из академии «Бала-Сити», а также Диана Мадьярова и Марьяна Петрова из Международной школы Казани.

Ранее ученик 9-го класса казанской школы №91 Дмитрий Ермолаев стал чемпионом России по тхэквондо ГТФ. Он победил в возрастной категории 15—17 лет и весовой до 58 кг. Чемпионат и первенство России по тхэквондо проходили с 21 по 27 апреля в Казани.

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Разиль Самигуллин