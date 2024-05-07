В России 33,8 млн активных читателей

Фото: Динар Фатыхов

В декабре 2023-го и в январе 2024 года книжный сервис «Строки» провел исследование читательской аудитории. Цель исследования — понять, почему люди читают меньше, чем хотели бы, и какие факторы мешают им наслаждаться книгами. В ходе опроса пользователей выяснилось, что чтение книг требует определенных ресурсов: свободного времени, возможности быть наедине с собой, концентрации и даже финансов, учитывая постоянный рост цен на бумажные издания.

В первую очередь участники исследования отметили ряд преимуществ, которые получают от чтения:

Возможность погрузиться в альтернативный мир и временно забыть о своих проблемах и заботах.

Жизненные уроки и полезные советы по саморазвитию.

Безопасное испытание сильных эмоций в мире фантазий.

Формирование образа начитанного и эрудированного человека.

Эстетика и красивый язык.

Согласно исследованию, в России примерно 33,8 млн человек в возрасте от 14 до 55 лет активных читателей. Из них 69% предпочитают бумажные книги, 66% — электронные, а 32% слушают аудиокниги. Однако многие сталкиваются с препятствиями на пути к чтению.

Наиболее распространенные барьеры к чтению:

Нехватка времени.

Чтение требует длительной концентрации, в отличие от других видов развлечений, таких как видеоигры или фильмы.

Информационный шум.

Сложности с поиском места для уединения.

Рост цен на бумажные книги.

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Екатерина Петрова