В Казани ожидается дождливая погода и до 9 градусов тепла

Фото: Реальное время

В Казани во вторник, 7 мая, ожидается пасмурная погода с дождем. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +2 до +9 градусов. Ветер западный, порывами от 1 до 5 м/с.

По Республике Татарстан прогнозируется от +1 до +8 градусов.

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