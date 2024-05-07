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На ремонт участка дороги в Татарстане потратят 108 миллионов рублей

15:24, 07.05.2024

На капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в Татарстане будет выделено 108 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс», а финансирование осуществляется через ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Общая протяженность участков, подлежащих ремонту, составляет 3,7 километра. Работы должны быть завершены до 11 ноября 2024 года.

В рамках контракта будет выполнено несколько видов работ:

  • укладка асфальтного покрытия;
  • организация системы водостоков;
  • установка дорожных и сигнальных знаков;
  • нанесение разметки;
  • монтаж светофоров.

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Олег Исаков
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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