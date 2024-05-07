На ремонт участка дороги в Татарстане потратят 108 миллионов рублей
На капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в Татарстане будет выделено 108 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс», а финансирование осуществляется через ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».
Общая протяженность участков, подлежащих ремонту, составляет 3,7 километра. Работы должны быть завершены до 11 ноября 2024 года.
В рамках контракта будет выполнено несколько видов работ:
- укладка асфальтного покрытия;
- организация системы водостоков;
- установка дорожных и сигнальных знаков;
- нанесение разметки;
- монтаж светофоров.
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