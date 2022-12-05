Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет признавать потолки цен на энергоресурсы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не будет признавать никаких потолков цен на энергоресурсы. Москва готовит ответные меры на эти ограничения, сообщает ТАСС.

— Решения готовятся, но, разумеется, тут очевидным является одно — никаких потолков мы признавать не будем, — подчеркнул Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что решение западных государств приведет к дестабилизации мировых энергетических рынков. Однако эта ситуация не повлияет на ход специальной военной операции, так как российская экономика обладает всем необходимым для обеспечения связанных с ней потребностей.

— Этот вред очевиден, очевиден и вред этих санкций для экономики ФРГ. Об этом всем хорошо известно специалистам у нас, специалистам в Брюсселе и специалистам в Берлине, — сказал Песков.

Вместе с этим пресс-секретарь главы государства прокомментировал идею об ограничениях для покинувших Россию. По его словам, Кремль не ведет дискуссий и обсуждений на этот счет.

— Конечно, все-таки лучше, чтобы участники рабочей дискуссии комментировали. Мы в данном случае не хотели бы вторгаться сюда, поэтому я здесь оставлю без комментариев... В Кремле никаких на этот счет дискуссий и обсуждений не ведется, — заверил Песков.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе Дмитрий Песков заявил, что позиция страны по поставкам нефти и газа при введении потолка цен озвучена Владимиром Путиным и остается такой же. По его словам, данная позиция все же имеет некоторые нюансы и требует проработки.

— Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем, и газом не будем. Поэтому пока позиция такая, — сказал он.

Напомним, в России прорабатывают указ, который запретит российским компаниям и трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые ввели ценовой потолок.



Также на прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые примут решение ввести ценовой потолок. Вместо этих направлений Россия или переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров, или сократит добычу.



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Максим Кокунин