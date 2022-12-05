«Посадить на 10 лет со штрафом 36 млн»: в Казани вынесли приговор экс-борцу с коррупцией МВД Татарстана

Обвинительный приговор по делу о получении взятки в 5 млн рублей и аферах на такую же сумму вынес сегодня Вахитовский райсуд Казани. Подполковник полиции в отставке, бывший начальник отдела УЭБ и ПК МВД Татарстана Рустем Нариманов получил 10 колонии строгого режима со штрафом в 36 млн рублей, сообщает журналист «Реального времени».



Также суд постановил — лишить пенсионера МВД звания подполковника полиции и установить запрет занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет после освобождения.

В прениях прокурор просил для обвиняемого 12 лет колонии строгого режима. Подсудимый вину не признавал и просил суд об оправдании.

Напомним, Рустем Нариманов в 2014 году ушел в отставку со службы МВД, в 2018-м уехал в Турцию, а в 2019-м был заочно арестован по тяжким обвинениям на родине. Знал об этом, вернулся в 2021-м и оказался в СИЗО.

По версии обвинения, в 2013—2014 годах офицер за крышевание бизнеса своего знакомого получил 5 млн рублей в виде оплаты квартиры, автомобиля «Мерседес» и коммунальных услуг. Также силовики считают, что он, пользуясь связями в ГУП «Татлизинг», провернул сделку по покупке за 5 млн рублей и сдаче в лизинг оборудования для бетонного завода, которое на самом деле не приобреталось.

В ходе судебного процесса подполковник и его адвокат последовательно пытались доказать — в мошенничестве виноваты те, кто готовил документы, подписывал договоры и демонстрировал проверяющим из ГУП чужой бетонный завод под видом свежеприобретенного, тогда как сам Нариманов никакого отношения к фирмам-получателям средств и их счетам не имел. Что до взятки, то, по версии защиты, фабула этого эпизода целиком выстроена на оговоре бывшей супруги и бывших приятелей, а также сфальсифицированных документах.

Защита намерена обжаловать приговор.

Из СИЗО Нариманов написал два заявления о возбуждении уголовных дел в отношении следователей и свидетелей по делу — о превышении полномочий и мошенничестве.

Ирина Плотникова