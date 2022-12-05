Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ.

Штраф за подобные нарушения с учетом распространения пропаганды средствами СМИ или интернета составит 400 тысяч рублей для обычных граждан и до 5 млн рублей для юридических лиц. Иностранцев могут оштрафовать на 400 тысяч рублей, а также арестовать на срок до 15 суток или депортировать.

Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино, СМИ, на аудиовизуальных сервисах и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей 24 ноября. В первом чтении документ одобрили в конце октября. 30 ноября Совет Федерации России одобрил закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол.

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Маргарита Головатенко