В Казани состоялся совместный прием уполномоченного по правам человека и прокурора Республики Татарстан

Сегодня в Казани прошел совместный прием уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан и прокурора республики Альберта Суяргулова. Он проходил в аппарате уполномоченного по правам человека. Прием был первым совместным мероприятием с участием прокурора Татарстана.

В ходе приема к уполномоченному обратились 10 человек. Вопросы касались различных тем:

аварийное состояние поселковых улиц Казани;

мошеннические действия со стороны физических лиц;

неисполнение договорных обязательств по строительству индивидуального жилья;

обжалование судебных решений;

требования земельного законодательства;

преднамеренное банкротство и другие.

Уполномоченный и прокурор взяли в работу все вопросы, поступившие от граждан. По каждому обращению будут проведены проверки. Заявители получат ответы на свои вопросы.

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Разиль Самигуллин