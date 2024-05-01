Александра Баркова: «Фольклор — это коллективная психотерапия»

Исследовательница мифологии Александра Баркова рассказала казанцам, зачем нужны мифы

Фото: Динар Фатыхов

Еще в прошлом году на российском книжном рынке обозначился четкий тренд, который все больше набирает популярность. Это интерес к мифологии. За последний год вышло огромное количество книг на эту тематику. В первую очередь, это мифологии разных стран и культур. Но, кроме этого, появился обширный корпус художественной литературы русскоязычных авторов, книги которых основаны на мифологии. И конечно же, особый интерес у читателей вызывают произведения о славянской мифологии и культуре древней Руси. Почему мифология так популярна в последнее время? Об этом на своей лекции в Казани рассказала филолог, писательница, фольклорист и исследовательница мифологии Александра Баркова.

Славянская мифология не сохранилась

Александра Баркова прочитала в Казани лекцию «Зачем нужны мифы», которая прошла в рамках «Гаражки МИФа». Там же писательница представила три своих книги, вышедших в издательстве МИФ, — «Славянские мифы», «Славянские мифы для детей» (соавтор) и «Зельеварение на Руси». Сама Баркова уже 33 года преподает мифологию в вузах.

«Название моей книги «Славянские мифы» безумное. Название давало отдел продаж. Полностью оно звучит как «Славянские мифы от Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы». Примерно полгода я учила это название. Наверняка вы знаете, что у нас мифы в привычном понимании не сохранились. Потому что наша языческая традиция была принципиально устной. Многие негативные отзывы по этой книге связаны с тем, что ни одного мифа там нет», — начала свое выступление Александра Баркова.

Она объясняла отсутствие записанной мифологии особенностями культуры. У нас не принято было записывать легенды и фольклор. По словам Барковой, письменное слово относилось к бытовой части жизни, то есть записывали, кто, кому и сколько должен. В качестве примера она назвала древних шумеров, у которых еще письменности как таковой не было, зато были нотариусы, фиксировавшие экономические взаимоотношения между людьми. Все остальное передавали из уст в уста.

У растений тоже есть своя мифология

Об этом Александра Баркова написала отдельную книгу. В ней писательница классифицировала растения так, как это было принято на Руси. К примеру, она описывает осину как неблагое дерево. «Осина — это, по сути, тополь. У нее очень легко ломаются ветки, и она слабо устойчива к грибку. Поэтому высока вероятность, что дерево осины сгниет на корню. Это достаточно серьезный аргумент для того, чтобы осина была не благим растением. Тем не менее если у вас проблемы с ведьмами, то нужно использовать осину так, сяк и наперекосяк. А вот яблоня — благое растение или нет? Конечно, благое, странный вопрос. Между тем яблоня с точки зрения мифологии — это очень слабое и пассивное растение. Оно почти ни от чего вас не защитит. Оно само нуждается в защите», — рассказала Баркова.

Грибы тоже не относятся к благим растениям. Их считали «объедками» мифологических существ. При этом большая часть населения Руси была православной и придерживалась строгих правил. А в православии от 178 до 212 постных дней в году. И в эти периоды основным питательным продуктом на столе крестьянина были грибы. «Благое и неблагое, полезное и бесполезное как в практической жизни, так и в магической практике — совершенно разные вещи», — отметила исследовательница мифологии.

Осиновые щепки, ведьмы и пропажа молока

Что сегодня из себя представляют ведьмы? Если судить по соцсетям тех, кто себя таковыми считает, то это молодые женщины, одетые в «лесном стиле» или в стиле хиппи. На них даже особого внимания не обращают. Ну ведьма и ведьма.

«А что такое ведьма в традиционном обществе? Вы думаете, что это злая бабка, которая причиняет вред? Под словом ведьма традиционный человек персонифицировал свои страхи. Ведьма — это когда вы много трудились, а получили результат, близкий к нулю», — объяснила Александра Баркова.

Самое страшное, что могла сделать ведьма, — это отобрать молоко у коровы. В такой ситуации крестьянин уверен, что виновата не кто иной, как ведьма. По словам Барковой, логика состояла в том, что после магических действий корова ведьмы давала много молока за счет отсутствия молока у других. Чтобы отвести от себя беду, крестьяне кипятили осиновые щепки. Но если в этот момент в дом заходила женщина, к примеру соседка, то, значит, она и была ведьмой.

В мифологии Руси были также способы отлова ведьм. Для этого в ночь на Ивана Купалы глава семьи должен пойти в хлев, чтобы предотвратить кражу молока у коровы. Баркова рассказала, что дальше мужчина обычно прятался за борону и ждал, что в хлев войдет ведьма. Но она приходила не в человеческом обличье, а в виде животного. К примеру, в обличьи жабы. Задача мужчины — убить «ведьму». Но как только он откидывал борону, «ведьма» удирала.

«К таким поверьям классическое отношение науки было простым и незамысловатым. Все это — дикие суеверия, с которыми нужно бороться. Если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения сегодняшнего дня, то нам эти действия покажутся абсурдными. А вот с точки зрения психологии, это персонификация, объективация и визуализация страхов. В такой ситуации можно сказать, что в деревне не было психотерапевтов. Почему их там не было? Потому что в качестве коллективной психотерапии выступали все эти поверья. Современный горожанин со своими страхами идет к психотерапевту, который за большие деньги просит его нарисовать свои страхи, то есть объективировать их. А фольклор делает то же самое, но бесплатно. Если посмотреть на фольклор как на психотерапию, то многие действия, которые нам кажутся абсурдными, становятся понятными», — рассказала Баркова.

А также Баркова рассмотрела магию как способ восприятия реальности. Все это она подкрепляла различными историями и примерами. А в финале своего выступления поведала, как Толкин превратил злобных мелких эльфов в красивых и благородных мифических существ.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».