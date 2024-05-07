В Казани в День Победы изменится схема движения общественного транспорта

В Казани в праздничные дни, посвященные Дню Победы, будут внесены изменения в работу общественного транспорта. 9 и 10 мая общественный транспорт будет работать по графикам выходного дня. Наземный транспорт 9 мая будет работать до 23.30. В этот же день с 20.00 метрополитен перейдет на усиленный режим работы.

Схемы движения городского пассажирского транспорта будут временно изменены 7 и 8 мая с 16.30 до 23.30, а также 9 мая с 00.00 до 24.00 и 10 мая с 00.00 до 8:.00.

Изменения коснутся следующих маршрутов:

9 мая с 00.00 до 24.00 автобусные маршруты №35а, 47 будут следовать по улице Саид-Галеева, Ташаяк, Московской и далее по маршруту, пропуская остановку «Центральный стадион». В обратном направлении автобусные маршруты №35, 47 будут двигаться по улицам Пушкина, Право-Булачной, Астрономической, Лобачевского, Большой Красной, Батурина и далее по своему маршруту, пропуская остановки «Колхозный рынок», «Улица Чернышевского», «ЦУМ», «Дворец спорта» и «Центральный стадион»;

10 мая с 00.00 до 8.00 автобусный маршрут №74 будет следовать по улицам Большая Крыловка, Вахитова, Чистопольской и далее по маршруту. В обратном направлении с Кремлевской дамбы автобусный маршрут №74 будет двигаться по Кремлевской набережной по улице Саид-Галеева и далее.

курсирование троллейбуса по маршруту №2 будет закрыто 7—8 мая с 16.00 и полностью 9 мая. Общественный транспорт начнет курсировать 10 мая с 8.00.

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Разиль Самигуллин