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Президент России подписал закон о запрете митингов в зданиях госорганов

16:56, 05.12.2022
Президент России подписал закон о запрете митингов в зданиях госорганов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете митингов в зданиях государственных органов, вузах, школах, больницах и возле них, в аэропортах и портах, на вокзалах, на участках, где расположены церкви, и у объектов жизнеобеспечения.

До сих пор запрещено было проводить митинги только у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

Закон также предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест митингов, если это «обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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