Рустам Минниханов открыл международный форум ЮНЕСКО в Казани

Фото: скриншот трансляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл международный форум к 50-летию Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия, который проходит в эти дни в Казани. Глава республики поблагодарил организаторов и первых лиц страны за поддержку и выбор Татарстана в качестве площадки форума.

— Ценности, которые представляют ЮНЕСКО, невероятно важны для человечества. Диалог культур и цивилизации, построение мира посредством международного сотрудничества в области образования, науки и культуры, приоритет духовного над материальным. Все это требует постоянного осмысления и приумножения, — заявил Рустам Минниханов.

Также он напомнил, что 2023-й в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций. Рустам Минниханов заверил, что республика сохраняет приверженность принципам и идеалам ЮНЕСКО и готова продолжить сотрудничество с его консультативными органами.

Напомним, международный форум ЮНЕСКО в Казани пройдет с 5 по 8 декабря. На нем будут присутствовать десять стран на уровне министров.



Также в полилингвальном комплексе «Адымнар» в Казани откроется молодежная модель комитета ЮНЕСКО. Ее цель привлечь внимание школьников к проблеме сохранения объектов культурного и природного наследия. Мероприятие имитирует настоящую сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.



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Айрат Назипов