«Мы его не просим»: в МИД Финляндии прокомментировали вопрос о размещении ядерного оружия на территории страны

Глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что власти Финляндии не напрашиваются на размещение ядерного оружия на территории страны, сообщает «РИА Новости».



— Мы его не просим, и никто нам его не предлагает, — заявил Хаависто.

Сегодня в Финляндии внесли законопроект о вступлении в НАТО. В ноябре американское агентство Bloomberg сообщало о том, что Швеция и Финляндия могут разместить ядерное оружие у границы с Россией. 20 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что практически все страны альянса ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. В мае президент России Владимир Путин отметил, что вступление Финляндии в ряды альянса не угрожает России.

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