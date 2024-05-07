Премия «Ясная Поляна» объявила длинный список в номинации «Современная русская проза»

Фото: Динар Фатыхов

Длинный список 22-го сезона литературной премии «Ясная Поляна» стал самым коротким за всю историю номинации. В этот раз в него вошло всего 21 произведение, написанное современными русскоязычными авторами.

Длинный список «Ясной Поляны» в номинации «Современная русская проза»:

Надя Алексеева «Полунощница». «Редакция Елены Шубиной», 2024;

Читайте репортаж с презентации книги Нади Алексеевой «Полунощница» здесь.

Игорь Белодед «Не говори о нем». «Альпина. Проза», 2023;

Владимир Березин «Уранотипия». «Новый Мир», № 1, 2024;

Владимир Ермаков «Где-то, когда-то за целый век до конца истории». АПЛИТ, 2023;

Максим Замшев «Вольнодумцы». «Литературная матрица», 2023;

Наталья Илишкина «Улан Далай». «Редакция Елены Шубиной», 2023;

Павел Крусанов «Игры на свежем воздухе». «Азбука», 2023;

Игорь Кузнецов «Тонкие вещи». «Виртуальная галерея», 2024;

Мария Лебедева «Там темно». «Редакция Елены Шубиной», 2024;

Лера Макарова «Светотень». АСПИ, 2022;

Екатерина Манойло «Ветер уносит мертвые листья». «Альпина.Проза», 2024;

Александр Мелихов «Испепеленный». «Знамя», № 1, 2024;

Сергей Носов «Фирс Фортинбрас». «Лимбус-Пресс», 2023;

Светлана Павлова «Голод». «Редакция Елены Шубиной», 2023;

Валерий Попов «Выдумщик». «Редакция Елены Шубиной», 2023;

Александр Сегень «Эолова Арфа». «Рипол-Классик», 2024;

Антон Секисов «Комната Вагинова». «Альпина.Проза», 2024;

Максим Смирнов «Так говорила зверушка». «Эксмо», 2023;

Иван Шипнигов «Непонятный роман». «Редакция Елены Шубиной», 2024;

Глеб Шульпяков «Батюшков не болен». «Редакция Елены Шубиной», 2023;

Леонид Юзефович «Поход на Бар-Хото». «Редакция Елены Шубиной», 2023.

Репортаж с презентации книги Леонида Юзефовича «Поход на Бар-Хото» читайте здесь.

Ранее экспертное жюри премии объявило длинный список в номинации «Иностранная литература».

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