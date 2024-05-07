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Премия «Ясная Поляна» объявила длинный список в номинации «Современная русская проза»

15:40, 07.05.2024 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»
Премия «Ясная Поляна» объявила длинный список в номинации «Современная русская проза»
Фото: Динар Фатыхов

Длинный список 22-го сезона литературной премии «Ясная Поляна» стал самым коротким за всю историю номинации. В этот раз в него вошло всего 21 произведение, написанное современными русскоязычными авторами.

Длинный список «Ясной Поляны» в номинации «Современная русская проза»:

  • Надя Алексеева «Полунощница». «Редакция Елены Шубиной», 2024;

Читайте репортаж с презентации книги Нади Алексеевой «Полунощница» здесь.

  • Игорь Белодед «Не говори о нем». «Альпина. Проза», 2023;
  • Владимир Березин «Уранотипия». «Новый Мир», № 1, 2024;
  • Владимир Ермаков «Где-то, когда-то за целый век до конца истории». АПЛИТ, 2023;
  • Максим Замшев «Вольнодумцы». «Литературная матрица», 2023;
  • Наталья Илишкина «Улан Далай». «Редакция Елены Шубиной», 2023;
  • Павел Крусанов «Игры на свежем воздухе». «Азбука», 2023;
  • Игорь Кузнецов «Тонкие вещи». «Виртуальная галерея», 2024;
  • Мария Лебедева «Там темно». «Редакция Елены Шубиной», 2024;
  • Лера Макарова «Светотень». АСПИ, 2022;
  • Екатерина Манойло «Ветер уносит мертвые листья». «Альпина.Проза», 2024;
  • Александр Мелихов «Испепеленный». «Знамя», № 1, 2024;
  • Сергей Носов «Фирс Фортинбрас». «Лимбус-Пресс», 2023;
  • Светлана Павлова «Голод». «Редакция Елены Шубиной», 2023;
  • Валерий Попов «Выдумщик». «Редакция Елены Шубиной», 2023;
  • Александр Сегень «Эолова Арфа». «Рипол-Классик», 2024;
  • Антон Секисов «Комната Вагинова». «Альпина.Проза», 2024;
  • Максим Смирнов «Так говорила зверушка». «Эксмо», 2023;
  • Иван Шипнигов «Непонятный роман». «Редакция Елены Шубиной», 2024;
  • Глеб Шульпяков «Батюшков не болен». «Редакция Елены Шубиной», 2023;
  • Леонид Юзефович «Поход на Бар-Хото». «Редакция Елены Шубиной», 2023.

Репортаж с презентации книги Леонида Юзефовича «Поход на Бар-Хото» читайте здесь.

Ранее экспертное жюри премии объявило длинный список в номинации «Иностранная литература».

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Екатерина Петрова
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