Премия «Ясная Поляна» объявила длинный список в номинации «Современная русская проза»
Длинный список 22-го сезона литературной премии «Ясная Поляна» стал самым коротким за всю историю номинации. В этот раз в него вошло всего 21 произведение, написанное современными русскоязычными авторами.
Длинный список «Ясной Поляны» в номинации «Современная русская проза»:
- Надя Алексеева «Полунощница». «Редакция Елены Шубиной», 2024;
Читайте репортаж с презентации книги Нади Алексеевой «Полунощница» здесь.
- Игорь Белодед «Не говори о нем». «Альпина. Проза», 2023;
- Владимир Березин «Уранотипия». «Новый Мир», № 1, 2024;
- Владимир Ермаков «Где-то, когда-то за целый век до конца истории». АПЛИТ, 2023;
- Максим Замшев «Вольнодумцы». «Литературная матрица», 2023;
- Наталья Илишкина «Улан Далай». «Редакция Елены Шубиной», 2023;
- Павел Крусанов «Игры на свежем воздухе». «Азбука», 2023;
- Игорь Кузнецов «Тонкие вещи». «Виртуальная галерея», 2024;
- Мария Лебедева «Там темно». «Редакция Елены Шубиной», 2024;
- Лера Макарова «Светотень». АСПИ, 2022;
- Екатерина Манойло «Ветер уносит мертвые листья». «Альпина.Проза», 2024;
- Александр Мелихов «Испепеленный». «Знамя», № 1, 2024;
- Сергей Носов «Фирс Фортинбрас». «Лимбус-Пресс», 2023;
- Светлана Павлова «Голод». «Редакция Елены Шубиной», 2023;
- Валерий Попов «Выдумщик». «Редакция Елены Шубиной», 2023;
- Александр Сегень «Эолова Арфа». «Рипол-Классик», 2024;
- Антон Секисов «Комната Вагинова». «Альпина.Проза», 2024;
- Максим Смирнов «Так говорила зверушка». «Эксмо», 2023;
- Иван Шипнигов «Непонятный роман». «Редакция Елены Шубиной», 2024;
- Глеб Шульпяков «Батюшков не болен». «Редакция Елены Шубиной», 2023;
- Леонид Юзефович «Поход на Бар-Хото». «Редакция Елены Шубиной», 2023.
Репортаж с презентации книги Леонида Юзефовича «Поход на Бар-Хото» читайте здесь.
Ранее экспертное жюри премии объявило длинный список в номинации «Иностранная литература».
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