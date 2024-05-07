На организацию и проведение акселератора для стартапов ранних стадий в «Школе цифровых чемпионов» выделят 4,1 млн рублей

На оказание услуг по организации и проведению акселератора для стартапов ранних стадий, реализующих проекты по направлениям «сквозных» цифровых технологий в рамках мероприятия «Школа цифровых чемпионов», в 2024 году выделят 4,1 млн рублей. Заказчиком выступает «ИТ-парк».

Исполнитель заказа обязан оказать услуги по проведению подготовительного этапа (этапа скаутинга), этапа отбора участников, образовательной (акселерационной программы), модуля 1, 2 и 3, а также провести итоговый демо-день. Согласно контракту услуги должны быть оказаны до конца сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани» ищет подрядчика, который поможет в организации общегородского выпускного. На его проведение из бюджета города выделено 13 000 000 рублей.

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Разиль Самигуллин