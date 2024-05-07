В Казани временно ограничат движение на улицах Беломорской и Тюленина

В Авиастроительном районе Казани будет ограничено движение транспорта на участках двух улиц. Причиной стало проведение реконструкции тепловода к жилому дому по адресу: ул. Беломорская, 45.

Участок улицы Беломорской возле здания №78а будет перекрыт с 24 по 26 мая с 22.00 до 6.00. Также с 22.00 31 мая до 2 июня перекроют участок ул. Беломорской в районе жилого дома №45. Это необходимо для обеспечения безопасности во время проведения работ.

Кроме того, с 20 мая по 2 июня будет частично закрыта проезжая часть улицы Тюленина на участке от ул. Большой Армавирской до заезда к первому корпусу здания №31а по ул. Малой Армавирской.

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Разиль Самигуллин