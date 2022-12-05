Евгений Пригожин призвал Генпрокуратуру ограничить доступ к YouTube

Предприниматель Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить YouTube и рассмотреть возможность признать работу Google LLC, которая владеет платформой нежелательной на территории страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

— Как и раньше, я полагаю, что в отношении YouTube должны быть приняты самые жесткие меры, так как эта американская онлайн-платформа грубо нарушает российское законодательство. Необходимо срочно остановить распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка, а также информации, направленной на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, ограничив доступ к указанной платформе, а также признать деятельность акционера YouTube — Google, создающего угрозу обороноспособности страны и безопасности государства, нежелательной на территории Российской Федерации, — говорится в обращении.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило, что планов заблокировать YouTube в России нет. Ранее Роскомнадзор обратился к американской компании Google, владеющей видеохостингом YouTube, с требованием восстановить доступ к аккаунтам Совета Федерации. В ведомстве заявили, что рассматривают данные действия как «беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа Российской Федерации».



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Максим Кокунин