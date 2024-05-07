Казанские школьники стали призерами Всероссийской олимпиады по биологии

Учащиеся из Казани добились успеха на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии. В интеллектуальном состязании, которое прошло на федеральной территории «Сириус», приняли участие 289 участников из 83 регионов России.

Олимпиада включала два тура: практический и теоретический. На первом этапе участники демонстрировали свои знания в различных областях биологии, таких как ботаника, зоология беспозвоночных и позвоночных, анатомия и физиология человека, экология, биохимия, биоинформатика и молекулярная биология.

По сообщению управления образования города Казани, призовые места заняли ученик лицея-интерната №2 Альберт Семенов и ученица IT-лицея Казанского федерального университета Азалия Гуссамова.

Ранее казанские школьники показали отличные результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по английскому языку. Он проходил в Подмосковье, и в нем приняли участие 292 учащихся из 85 регионов России.

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Разиль Самигуллин