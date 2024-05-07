Обвиняемых по делу ОПС Finiko не успели этапировать в Казань

Фото: Ирина Плотникова

Завтра в Вахитовском суде Казани намечено первое, предварительное заседание по уголовному делу сооснователя криптопирамиды Finiko Кирилла Доронина и еще девяти фигурантов. Заседание пройдет в формате видео-конференц-связи с одним из районных судов Москвы, куда планируют доставить из столичных СИЗО всех арестованных по делу, сообщили «Реальному времени» адвокаты обвиняемых.



По видеосвязи казанский суд будет общаться и с теми фигурантами, кто находится под домашним арестом, и с их московскими защитниками. Такой формат заседания является вынужденной мерой — у ряда обвиняемых 14 мая истекают сроки содержания под стражей, само дело уже поступило для рассмотрения в суд по существу, однако сами арестованных не успели этапировать из Москвы в Казань. Порой эта процедура растягивается на месяцы.

В деле о мошенничестве на 209 млн рублей и ОПС — свыше 330 томов, на предварительном заседании будет решаться вопрос по мере пресечения, — уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Вахитовского суда.

Под стражей в данный момент находятся семеро — сам Кирилл Доронин, его друг, «вице-президент» проекта, предполагаемый руководитель «Мордовского» подразделения «финикийцев» Андрей Галущенко, бывшая помощница Доронина Екатерина Казачкова, куратор сайта и службы техподдержки проекта Антон Семыкин, экс-подчиненная Галущенко Алена Ларионова, а также лидер «Бурятского» филиала, «вице-президент» Баир Самбуев и Екатерина Бозоева из Иркутска.

Под домашний арест в июле 2023-го отпустили Анну Серикову, она же Тиффани, которую в МВД и прокуратуре считают руководителем подразделения проекта «автоматической генерации прибыли», работавшего в Ростовской области и Краснодарском крае.

Самая мягкая мера пресечения сейчас у бывших казанских «вице-президентов» Дины Ахметзяновой (на снимке выше) и Ильгиза Шакирова. В конце апреля текущего года Мосгорсуд отказался продлевать обоим домашний арест и избрал запрет определенных действий.

По данным «Реального времени», часть фигурантов не отрицают причастность к афере, но категорически не согласны с тяжким обвинением о том, что Finiko работало как преступное сообщество.

Напомним, на минувшей неделе в казанском суде прошли прения по делу «10-й звезды» криптопроекта Лилии Нуриевой, которая заключила досудебное соглашение с силовиками. Несмотря на это, прокурор запросил для нее 6,5 года колонии общего режима. Не исключено, что приговор Нуриевой будет оглашен раньше, чем десятка обвиняемых «финикийцев» физически предстанет перед Вахитовским судом.

Заметим, список привлекаемых к ответственности по делу значительно шире. 11 человек — в розыске. Среди них двое найденных Интерполом в Арабских Эмиратах соратников Доронина — Эдвард Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтович, их скрывшийся за границей приятель Марат Сабиров.

