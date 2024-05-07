Четыре татарстанские команды представят республику на финальных играх чемпионата России по «Что? Где? Когда?» в Москве

В рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 14 и 15 мая состоится финал чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?». В заключительной игре в Москве встретятся 75 команд из 41 региона России.

Серия игр отборочного этапа для школ и колледжей стартовала в феврале этого года. В апреле на региональных площадках прошли окружные финалы. Победители получат награды в виде современных гаджетов и других ценных призов, а команда-победитель от образовательной организации — новый компьютерный класс.

На заключительном этапе в турнире примут участие 75 лучших команд со всей России. Среди них — четыре команды из Татарстана: «Солнечный удар», «Пятна на солнце», «Солнечный ветер» и Innoteam.

Чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?» стартовал в октябре 2023 года. Масштабное интеллектуальное соревнование проходит в трех категориях: «Что? Где? Когда?»: школы и колледжи» — для школьников 5—11 классов и учащихся ссузов; «Что? Где? Когда?»: университеты» — для студентов высших учебных заведений до 25 лет; «Что? Где? Когда?»: открытые игры», где могут принять участие все любители интеллектуальных состязаний старше 18 лет.

Всего в интеллектуальном турнире, организованном «Движением первых» и Российским обществом «Знание», приняли участие свыше 120 тысяч учащихся из 14 тысяч учебных заведений. Для них в рамках чемпионата была организована 21 игра по всей стране.

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Разиль Самигуллин