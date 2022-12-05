В России прожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублей — это много или мало?

На 2023 год прожиточный минимум в целом по России на душу населения установлен в размере 14 375 рублей. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин.

Для пенсионеров прожиточный минимум в следующем году составит 12 363 рубля. Для детей установлена сумма в размере 13 944 рублей, а для трудоспособного населения — 15 669 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По сравнению с 2022 годом прожиточный минимум вырастет на 3,3%. На данный момент он составляет 13 919 рублей. На 2023-й прожиточный минимум установлен в 15 049 рублей.

14 375 рублей — это:

$232,7, или €221,2, по курсу ЦБ на сегодня.

или по курсу ЦБ на сегодня. Три квартплаты татарстанцев — в среднем она составляет 4 643 рубля за месяц.

— в среднем она составляет 4 643 рубля за месяц. Три минимальных набора продуктов питания — в Татарстане его стоимость оценивается в 4 892 рубля.

— в Татарстане его стоимость оценивается в 4 892 рубля. Три четверти стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг — на конец октября она составила 19 886 рублей.

— на конец октября она составила 19 886 рублей. Четверть среднемесячной номинальной начисленной зарплаты по России — в сентябре она составила 61 879 рублей.

— в сентябре она составила 61 879 рублей. 563 кг картофеля — в Татарстане на конец ноября 1 кг стоил в среднем 25,5 рубля.

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— на конец осени в Татарстане 1 кг стоил в среднем почти 486 рублей. 119 «борщевых наборов» — в Татарстане корзинка картофеля, капусты, лука, моркови и столовой свеклы (по 1 кг каждого продукта) стоит в среднем 120 рублей.

— в Татарстане корзинка картофеля, капусты, лука, моркови и столовой свеклы (по 1 кг каждого продукта) стоит в среднем 120 рублей. 463 поездки на общественном транспорте — в Казани по банковской и транспортной картам проезд стоит 31 рубль.

— в Казани по банковской и транспортной картам проезд стоит 31 рубль. На 687 рублей больше границы бедности — в III квартале 2022 года она составила 13 688 рублей.

— в III квартале 2022 года она составила 13 688 рублей. Почти на четверть больше действующего прожиточного минимума в Татарстане — с 1 июня 2022 года он составляет 11 832 рубля.

— с 1 июня 2022 года он составляет 11 832 рубля. Больше суммы, на которую живет треть российских студентов: они тратят максимум 10 тысяч в месяц.

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Татьяна Демина