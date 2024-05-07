В Татарстане стартует проект по продаже имущества банкротов

Татарстан стал площадкой для запуска проекта — маркетплейса, где будут публиковаться объявления о продаже имущества банкротов.

Напомним, что с начала 2024 года количество корпоративных банкротств увеличилось на более чем 60%, а в 2023 году общий объем долгов российских компаний достиг 103 трлн рублей.



Кроме того, число дел о банкротстве в Арбитражном суде Татарстана за год выросло почти на 19%. За минувший год Арбитражный суд Татарстана рассмотрел 11 048 дел о банкротстве — это почти на 19% больше показателя 2022 года, тогда было рассмотрено 9 333 дела.

Как сообщается, на платформе разместят готовый бизнес, недвижимость, транспорт, земельные участки, оборудование и дебиторскую задолженность. Достоверность информации подтверждена данными Росреестра и ГИБДД.



Ранее в Госдуму РФ внесли законодательную инициативу, направленную на исключение ошибочных отказов гражданам при запросе информации, подтверждающей соответствие гражданина условиям для прохождения внесудебной процедуры банкротства.

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