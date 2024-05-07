Согласно исследованиям, 37% казанцев испытывают профессиональное выгорание

Согласно исследованию, проведенному школой IT-профессий Skillfactory и маркетинговым агентством uForce, 37% казанцев испытывали профессиональное выгорание. При этом каждый второй респондент все еще находится в этом состоянии.

Опрос показал, что основными причинами профессионального выгорания являются токсичное профессиональное окружение (20%), недостаточное вознаграждение за работу (20%) и недостаток признания (14%). Также для 12% опрошенных значительную роль сыграли перегрузка работой и постоянный стресс.

Среди других факторов, способствующих выгоранию, назывались:

отсутствие возможности удаленной работы (10%);

несоответствие личных ценностей ценностям компании (5%).

Интересно, что о несовпадении ценностей чаще остальных говорили сотрудники из сфер IT и дизайна. Это может быть связано с тем, что в этих областях часто работают творческие и идейные люди, для которых важно понимать смысл и цель своей работы.

Последствия выгорания оказались серьезными. 28% респондентов столкнулись с депрессией, 19% — со сниженной самооценкой, а у 17% отсутствует мотивация. Кроме того, 11% пожаловались на ухудшение отношений с близкими, а также на ухудшение физического здоровья (8%).

Однако есть и позитивные моменты. 41% сотрудников отметили, что их работодатели предлагают поддержку в случае выгорания. 26% уверены, что могут поделиться своими переживаниями с коллегами и руководителями, а 14% рассказали о регулярном мониторинге ментального состояния сотрудников в их компаниях.

Исследование также показало, что способы борьбы с выгоранием различаются. Каждому пятому респонденту помогла поддержка близких, 10% переехали в другой город, еще 6% воспользовались медикаментами. Для некоторых выходом из ситуации стала практика здорового образа жизни (5%) и повышение в должности (5%).

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Разиль Самигуллин