На восстановленном участке Крымского моста запустили автомобильное движение

Сегодня утром на Крымском мосту запустили движение по восстановленной части. Об этом рассказали в пресс-службе Упрдор «Тамань», сообщает РБК.

— 5 декабря в 10.50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста, — сказано в сообщении учреждения.

Напомним, что вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина заявил, что движение по обеим полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено 20 декабря.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя данный вопрос, отметил, что восстановительные работы на Крымском мосту идут с опережением графика.

ЧП на Крымском мосту произошло 8 октября. В результате подрыва грузовика частично обрушились два автомобильных пролета.

Путин в ходе встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом.

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Антон Гаврилов