В Казани с завтрашнего дня изменится схема движения по улице Юлиуса Фучика

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани с завтрашнего дня изменится схема движения по улице Юлиуса Фучика. Машины будут ездить по специальным дорогам-дублерам до завершения строительства станции метрополитена, сообщает городской Комитет по транспорту.

Так, с 6 декабря будет организовано движение по дороге-дублеру в районе дома №131 по улице Юлиуса Фучика, в направлении при движении от улицы Ломжинской в сторону улицы Чишмяле.

С 7 декабря будет организовано движение по дороге-дублеру в районе дома №1 по улице Чингиза Айтматова, в направлении при движении от улицы Чишмяле в сторону улицы Ноксинский Спуск.

Остановка общественного транспорта в направлении движения от улицы Ломжинской в сторону улицы Чишмяле будет перенесена на 100 метров. Также сейчас идут работы по переносу контактных сетей троллейбусов, устанавливаются дорожные знаки и светофоры.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Напомним, в конце октября генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов сообщил, что к 15 ноября завершится строительство объездной дороги в направлении улицы Минской.



В «Казметрострое» также рассказали, что трещина на улице Юлиуса Фучика появилась в связи с падением грунтопригруза. 13 октября участок перекрыли на ночь для ремонта. Специалисты установили, что размыло грунт, в связи с чем решено провести дополнительные противоаварийные работы.



С 17 октября там ограничено движение. Общественный транспорт курсирует по новой двухполосной объездной дороге. Это троллейбусы №5, 9, 12 и автобусы №5, 18, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 63, 68 и 77. Для них отменили остановку «Ул. Ломжинская» в направлении 10-го микрорайона. Транспорт останавливается на остановке «Ул. Чишмяле», а затем следует по маршруту.

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Максим Кокунин