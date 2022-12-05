Путин установил прожиточный минимум в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий в России прожиточный минимум в 2023 году на уровне 14 375 рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом данный показатель для трудоспособных граждан составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

Если же говорить о 2024 годе, то размер прожиточного минимума должен составить 15 049 рублей. Отметим, что с 1 июня 2022 года его размер составлял 13 919 рублей.

Фото: kremlin.ru

Напомним, подобный законопроект приняли в Госдуме в третьем чтении. А в конце октября министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что проект федерального бюджета на 2023—2025 годы предусматривает рост прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и зарплат бюджетников.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Согласно ему, с 1 января следующего года в стране вводится универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам.

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Айрат Назипов