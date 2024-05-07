Водяной дед, женщина-птица Хоррият и могущественный хан Эрлик

Художница и поэтесса из Казани выпускают книгу о мифических существах татар

Фото: Екатерина Петрова

В конце мая выходит в свет книга «Мифические существа татар». Это небольшое издание на 120 страниц с авторскими иллюстрациями. В книге представлены 30 персонажей татарской мифологии, которые сопровождаются небольшим описанием и стихотворением. На «Гаражке МИФа» создательницы книги — художница Ринара Нагаева, поэтесса Дарина Ерохина и дизайнер Ирина Ким — рассказали, как работали над книгой и с какими проблемами столкнулись в процессе.

Идейным вдохновителем проекта стала художница Ринара Нагаева. Она рассказала, что изучение татарской мифологии началось в 2022 году, «когда мир был особенно нестабильным, а экзистенциальные вопросы стали тревожить многих из нас». В поисках спасения она обратилась к истокам и теме локальной идентичности. Тогда ее увлечение вылилось в серию иллюстраций, посвященных современному видению мифических существ татар.

Художница Ринара Нагаева. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

С этим проектом Нагаева подалась на один из республиканских грантов и прошла отбор. Тогда уже появилась идея сделать не просто серию иллюстраций, а выпустить книгу. Постепенно в проект подтянулись дизайнер Ирина Ким и поэтесса Дарина Ерохина.

«При создании образов персонажей я вдохновлялась татарским традиционным искусством, искусством Азии, символизмом и эпохой ар-нуво. Мне хотелось передать тонкое, мистическое настроение с ноткой грусти и лирики», — рассказала художница Ринара Нагаева.

Шурале из книги «Мифические существа татар». Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Когда Дарина Ерохина присоединилась к проекту, ее познания в татарской мифологии ограничивались известным всем Шурале. Аналогичная ситуация была и у дизайнера Ирины Ким. Тогда девушки начали изучать материал и литературу на эту тему. В том числе они работали с книгами «Мифология казанских татар» Каюма Насыри и «Мифы Поволжья» Татьяны Муравьевой.

Интервью с автором книги «Мифы Поволжья» Татьяной Муравьевой читайте здесь.

«В процессе мы задались вопросом: почему в своей жизни так мало слышали о мифологии татар? Хотя некоторые персонажи схожи с персонажами славянской, арабской и персидской мифологии. Это оказалось жутко интересно», — поделилась впечатлениями Ринара Нагаева.

Поэтесса Дарина Ерохина. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В итоге проект девушек победил и получил грант. По условиям грантовой программы им нужно было издать книгу за месяц, что в принципе нереально. Только печать книги занимает порядка трех недель, а до этого необходимо ее «продать» издательству, утвердить с ним проект, подготовить редакторскую часть, сверстать, сделать предпечатную подготовку и только потом отправить в типографию. Как в итоге разрешили эту ситуацию с оргкомитетом грантовой программы, девушки не рассказали. Но на момент презентации их книги в Казани тираж издания еще был в типографии, а «Мифические существа татар» показывали на слайдах.

Водяной дед Су бабасы: скетч и иллюстрация в книге. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Девушки продемонстрировали несколько разворотов с иллюстрациями ключевых персонажей татарской мифологии и стихи к ним. Первыми они представили водяного деда Су бабасы и мать воды Су анасы. На их примере художница рассказала, как выстраивала работу с поэтессой, чтобы картинка и текст вызывали одинаковые эмоции. Сначала Ринара Нагаева накидывала скетч, который отправляла Дарине. И пока Ринара переводила скетч в цифровую иллюстрацию, Дарина писала стихи. Иногда попадание было точным, иногда приходилось переписывать. Но общий тон всегда задавала именно иллюстрация.

Самая большая нестыковка в видении мифических персонажей произошла на женщине-птице Хоррият. Дарина представила ее жесткой и решительной. Заранее написала стихотворение, которое, по словам поэтессы, получилось в лучших традициях соцреализма. А когда увидела иллюстрацию, на которой изображена женственная и умиротворенная Хоррият, то поняла, что текст с картинкой никак не состыковываются. Пришлось переписывать.

Женщина-птица Хоррият. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Дарина Ерохина рассказала, что работа над книгой «Мифические существа татар» стала ее первым опытом написания стихотворений «на заказ». До этого девушка писала стихи по вдохновению, а не по дедлайнам. В какой-то момент такой темп работы стал для нее большой сложностью. У поэтессы не было времени, чтобы искать нужное состояние, подходящее настроение и прочие атмосферные элементы, которые часто приписывают людям творческих профессий.

«Когда пришел МИФ, появился страх, связанный с тем, что ты выходишь на новый уровень. У меня возник ступор, и я не знала, как дальше работать. Тогда я поняла, что творческая работа не зря названа работой. Многие считают, что это работа по вдохновению. Но в идеале нужно научиться вырабатывать вдохновение и искать его в соответствии с заданными параметрами», — рассказала Дарина Ерохина о работе над поэтической частью книги.

Правитель Нижнего мира Эрлик. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Сложности возникли у Дарины и с поэтическим образом правителя Нижнего мира — могущественным ханом Эрликом. Сначала она написала стихотворение, которое ей самой не понравилось. Оно слишком «в лоб» отражало персонажа. Тогда девушка решила подойти к его образу через эмоции, но не могла нащупать подходящие слова. Озарение пришло внезапно, когда на улице ветер поднял листья под ногами. Так у нее появилась первая строчка: «Шалый ветер в осеннем тумане, / Будто путников гонит листву».

Дизайнер Ирина Ким. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Аналогично строилась работа с и другими персонажами. В итоге получилось довольно красочное издание с мифическими героями, которые выглядят не как картинки из книжек 1970-х годов. Это персонажи, визуально понятные современному молодому читателю, элегантно прорисованные. Тут важно оговориться, что это не научный труд или этнографическое исследование, в котором можно узнать что-то новое о татарской мифологии. Нет. Если вы читали труд Каюма Насыри «Мифология казанских татар», то все персонажи будут вам знакомы. Девушки создали красивую книгу, артбук, который рассчитан скорее на эмоциональный эффект, созданный смесью иллюстраций и поэзии.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».