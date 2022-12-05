Алексей Кудрин заявил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию

Алексей Кудрин сообщил в своем телеграм-канале, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию.

— Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные. Одна из главных задач — помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру «Яндекса», чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди! — говорится в сообщении.

Напомним, в конце ноября Совет Федерации досрочно освободил Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты России. За это решение проголосовал 151 сенатор, один воздержался, против никто не высказался.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила переход Кудрина в «Яндекс», выразив надежду, что заявления верхней палаты российского парламента теперь будут чаще попадать в топ поисковика.

Фото: ru.m.wikipedia.org

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин рассказал «Реальному времени», что для республики переход бывшего председателя Счетной палаты Алексея Кудрина в «Яндекс» является выигрышным.

— Татарстан много лет плотно сотрудничает с «Яндексом» и, конечно, выиграет. Переход в одну из крупнейших российских IT-компаний мощного управленца — это хороший сигнал для всего IT-рынка и интересы его участников, вероятно, быстрее будут учитываться государством, — подчеркнул он.

Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов также прокомментировал переход Алексея Кудрина в «Яндекс» в беседе с «Реальным временем». По его мнению, у республики большой опыт работы с бывшим председателем Счетной палаты.

— Выиграет вся страна. Поскольку в нынешних исторических реалиях очень важна поддержка со стороны государственных отношений, государственного взаимодействия того небольшого количества технологических компаний, которые сегодня представлены в России. Это такая правильная модель, когда менеджеры от государства переходят в крупные технологические компании, и наоборот, такое тоже бывает, яркий тому пример — министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Поэтому думаю, что приход Кудрина в «Яндекс» обогатит возможностями большего проникновения цифровых сервисов в экономику страны. К тому же у Кудрина отличный опыт, его системный подход к работе, всему, что он реализовывает, помогает и в государстве, и в бизнесе, и на их стыке добиваться хороших результатов, — отметил он.



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Максим Кокунин