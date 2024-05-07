Паромная переправа Казань — Верхний Услон будет закрыта 9 мая

Паромная переправа между Казанью и Верхним Услоном будет временно закрыта 9 мая с 08.30 до 12.00. Об этом сообщили в телеграм-канале переправы.

Сообщается, что закрытие связано с проведением торжественного митинга в честь Дня Победы в Верхнем Услоне.

Напомним, паромную переправу между поселком Аракчино и Верхним Услоном открыли 12 апреля.

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Олег Исаков