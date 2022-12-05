Левую сторону Крымского моста планируют восстановить к концу марта 2023 года

Работы по восстановлению левой стороны Крымского моста будут завершены в конце марта, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

— Левая часть моста тоже пострадала. Ее работоспособность ограничена, по поручению президента приступаем к ремонтным работам и на левой части моста, — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.

Фото: tmn.rosavtodor.gov.ru

Движение по восстановленной части Крымского моста запустили утром 5 декабря. Президент России Владимир Путин в понедельник лично осмотрел Крымский мост, где осенью был совершен теракт, и проехал по его восстановленной части на автомобиле. Глава государства выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о восстановлении моста.

ЧП на Крымском мосту произошло 8 октября. В результате подрыва грузовика частично обрушились два автомобильных пролета. Путин в ходе встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом.



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Маргарита Головатенко