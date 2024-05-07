На участке улицы Братьев Касимовых ограничат движение транспорта и пешеходов

В Казани на участке улицы Братьев Касимовых временно ограничат движение транспорта и пешеходов. Это связано с проведением капитального ремонта трассы теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 20 по 26 мая полностью закроют тротуар вблизи дома №6а и в районе сквера Дмитрия Михайловича Карбышева.

С 23 часов 25 мая до 5 часов 26 мая будет перекрыта проезжая часть вблизи дома №6а. А с 23 часов 21 мая до 5 часов 22 мая ограничат движение транспорта в районе сквера имени Дмитрия Михайловича Карбышева в Казани. Напомним, в Казани в праздничные дни, посвященные Дню Победы, будут внесены изменения в работу общественного транспорта. 9 и 10 мая общественный транспорт будет работать по графикам выходного дня.

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Разиль Самигуллин