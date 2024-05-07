В Казани установят 600 светодиодных энергосберегающих светильников
В рамках проекта будет установлено 600 опор со светодиодными энергосберегающими светильниками на 35 участках дорог и тротуаров, где освещение полностью отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Работы по установке светильников будут проведены на следующих участках:
- тротуар по проспекту Победы от дома №124 до улицы Сахарова;
- дорога от жилого массива Аки до Белянкино;
- участок дороги по улице Евгения Шварца;
- тротуар по проспекту Ямашева от дома №49 до дома №63.
Также в городе будут обновлены дорожные знаки и разметка на 71 аварийном участке. Кроме того, на четырех участках будут установлены новые светофоры:
- возле дома №8 по улице Глушко;
- на перекрестке улиц Тэцевской и Хлебозаводской;
- в районе дома №65 по улице Гагарина;
- рядом с домом №73 по улице Короленко.
Напомним, в Казани продолжается масштабное благоустройство города перед международными событиями. На улицах Карла Маркса и Булаке, а также на проспекте Победы кипит работа: приводят в порядок дороги и тротуары. Планируется отремонтировать 29 участков улиц к предстоящим играм и саммиту стран БРИКС.
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