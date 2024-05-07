В Казани установят 600 светодиодных энергосберегающих светильников

В рамках проекта будет установлено 600 опор со светодиодными энергосберегающими светильниками на 35 участках дорог и тротуаров, где освещение полностью отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Работы по установке светильников будут проведены на следующих участках:

тротуар по проспекту Победы от дома №124 до улицы Сахарова;

дорога от жилого массива Аки до Белянкино;

участок дороги по улице Евгения Шварца;

тротуар по проспекту Ямашева от дома №49 до дома №63.

Также в городе будут обновлены дорожные знаки и разметка на 71 аварийном участке. Кроме того, на четырех участках будут установлены новые светофоры:

возле дома №8 по улице Глушко;

на перекрестке улиц Тэцевской и Хлебозаводской;

в районе дома №65 по улице Гагарина;

рядом с домом №73 по улице Короленко.

Напомним, в Казани продолжается масштабное благоустройство города перед международными событиями. На улицах Карла Маркса и Булаке, а также на проспекте Победы кипит работа: приводят в порядок дороги и тротуары. Планируется отремонтировать 29 участков улиц к предстоящим играм и саммиту стран БРИКС.

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Разиль Самигуллин