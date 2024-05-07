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В Казани установят 600 светодиодных энергосберегающих светильников

12:50, 07.05.2024

В рамках проекта будет установлено 600 опор со светодиодными энергосберегающими светильниками на 35 участках дорог и тротуаров, где освещение полностью отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Работы по установке светильников будут проведены на следующих участках:

  • тротуар по проспекту Победы от дома №124 до улицы Сахарова;
  • дорога от жилого массива Аки до Белянкино;
  • участок дороги по улице Евгения Шварца;
  • тротуар по проспекту Ямашева от дома №49 до дома №63.

Также в городе будут обновлены дорожные знаки и разметка на 71 аварийном участке. Кроме того, на четырех участках будут установлены новые светофоры:

  • возле дома №8 по улице Глушко;
  • на перекрестке улиц Тэцевской и Хлебозаводской;
  • в районе дома №65 по улице Гагарина;
  • рядом с домом №73 по улице Короленко.

Напомним, в Казани продолжается масштабное благоустройство города перед международными событиями. На улицах Карла Маркса и Булаке, а также на проспекте Победы кипит работа: приводят в порядок дороги и тротуары. Планируется отремонтировать 29 участков улиц к предстоящим играм и саммиту стран БРИКС.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан

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