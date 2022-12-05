«Обманул Бровкина на 5 млн»: в Казани отдали под суд афериста, что обвел хоккеиста

В ближайшее время перед Ново-Савиновским судом Казани предстанет 28-летний Максим Сидоров, полностью признавшийся в обмане приятеля — хоккеиста «Ак Барса» Артура Бровкина. Прокуратура Татарстана утвердила фигуранту обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



По версии следствия, в 2021—2022 годах обвиняемый, пользуясь доверием своего друга — игрока одного из хоккейных клубов, решил похитить его деньги. И придумал легенду, согласно которой лица из криминальной среды угрожают хоккеисту из-за неверной информации о возможном исходе матчей с участием его команды, обернувшейся проигрышем по ставкам на спорт. При этом приятель предложил помощь в улаживании конфликта с криминалитетом и откупиться. В итоге злоумышленник обманом завладел более 4,8 млн рублей, которые присвоил и распорядился по своему усмотрению.

Изначально по данному делу привлекались двое казанцев. Причем сообщалось, второй обвиняемый Марат Хасанзянов вину не признает и водворен в СИЗО. Тогда как сознавшегося Сидорова ограничили домашним арестом. По данным «Реального времени», в ходе следствия было установлено — Хасанзянов не причастен к преступлению, Сидоров лишь прикрывался его именем.