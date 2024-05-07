В Казани перекроют участок улицы Клары Цеткин

В Казани на улице Клары Цеткин будет ограничено движение транспорта и пешеходов. Это связано с проведением работ по замене сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 27 мая по 9 июня на участке от здания №6 по ул. Клары Цеткин до здания №22/1 по ул. Серп и Молот частично перекроют проезжую часть, а также полностью закроют тротуар возле этих домов. Полностью перекрыть проезжую часть от здания №6 до здания №22/1 планируют с 23:00 8 июня до 5:00 9 июня.

Напомним, с 29 июня по 1 июля в Казани будет перекрыт проезд на участке от улицы Мусина до улицы Фатыха Амирхана возле здания №48 по проспекту Ямашева.



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Разиль Самигуллин