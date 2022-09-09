Итоги дня: в ЕС смогут попасть только часть россиян, заморозки в Татарстане, ожидание коронации Карла III
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 9 сентября:
- Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября в 12:00 по мск. Заседание Совета престолонаследия состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни вчера на 97-м году жизни — в стране объявлен 10-дневный траур.
- Совет Евросоюза окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией — оно вступит в силу с 12 сентября. После начала действия решения к россиянам будут применяться общие правила выдачи виз: ее стоимость вырастет с 35 до 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса, а также увеличится время его рассмотрения (до 15 дней, в некоторых случаях — до 45 дней, а российские туроператоры опасаются, что в худшем случае и до 6 месяцев).
- Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон уточнила, что с понедельника визы для россиян будут доступны только по гуманитарным причинам, семейным обстоятельствам и для журналистов.
- Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Транспортная экспедиционная компания «Скорпион-Логистик». Он обвиняется в преднамеренном банкротстве. По версии следствия, мужчина организовал вывод активов в подконтрольную ему фирму ООО «Скорпион-Авто» — результате предприятие оказалось неспособным удовлетворить требования кредиторов на сумму более 43 млн рублей и было признано банкротом.
- Детскую республиканскую клиническую больницу посетила телеведущая и врач Елена Малышева. Она пообщалась с детьми, которые победили рак, а также со сдающими кровь донорами.
- Как выяснило «Реальное время», за прошедшие пять лет МУП «ПАТП №2» Казани работало исключительно в убыток и потеряло в общей сложности 289,2 миллиона рублей. Большая часть из этого числа приходится на коронавирусный 2020 год, когда убыток предприятия составил более 203 миллионов рублей. Сейчас ПАТП обслуживает 42 из 57 автобусных маршрутов Казани.
- В Казани закупка сладких новогодних подарков для детей подешевела на 1,66 миллиона, или на 5%, — она обойдется городскому бюджету в 31,6 миллиона рублей. При этом изначально власти были готовы направить на нее 33,26 миллиона. Всего к Новому году для казанских детей закупят 156 410 подарочных наборов. Таким образом, стоимость одной единицы составит 202 рубля, хотя из расчета начальной цены контракта она оценивалась в 212,65 рубля.
- Минтранс России подготовил проект постановления о запрете для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности, в том числе электросамокаты, пересекать дороги по пешеходным переходам. Уточняется, что такая мера создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов. Проект уже рассмотрен и одобрен подкомиссией по совершенствованию контрольных и разрешительных функцией федеральных органов исполнительной власти при правительстве.
- Гидрометцентр Татарстана опубликовал штормовое предупреждение о заморозках до -1 градуса, которое прогнозируются ночью и утром в субботу, 10 сентября. Вместе с этим сегодня было выпущено очередное штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности лесов. Она сохранится местами в западных районах республики с 10 по 16 сентября.
- Как стало известно «Реальному времени», вместо затребованной неустойки в 515,6 млн рублей по двум кредитам, выданным «Камгэсэнергострою» в «Татфондбанке», суд взыскал с компании лишь седьмую часть суммы — 75,3 миллиона. Застройщик обращался в ТФБ за деньгами незадолго до того, как банк лопнул. «КамГэС» оформил два займа: на 343,5 млн и 172 млн рублей. В суде ответчик требования не признал, заявил о пропуске исковой давности и необходимости снизить неустойку. АСВ, как конкурсный управляющий «Татфонда», просил удовлетворить иск в полном объеме.
- НАТО размещает новые силы на восточной границе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг: «В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников».
- Восстановление Украины в социальном, производственном и инфраструктурном секторах потребует $349 миллиардов. Такая сумма прописана в совместном докладе Киева, Еврокомиссии и Всемирного банка. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Федеральная налоговая служба России сняла обеспечительные меры с имущества пивоваренного завода ОАО «Булгарпиво», которое было заложено в счет налоговой заложенности перед республиканским бюджетом в 131,5 млн рублей. «Долги по акцизам были погашены практически через неделю после того, как информация об этом была озвучена», — сообщил глава Пивной ассоциации Татарстана Ринат Акчурин.
- Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины: «Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве». Позже представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не планирует зеркально отвечать на введение Украиной визового режима для российских граждан и не будет создавать трудности для простых украинцев, желающих приехать в РФ.
- В Казани изменили схемы движения автобусов №28 и №43 в связи с временным ограничением движения по ул. Гагарина из-за замены подземного газопровода. Автобусы №28 будут следовать по ул. Гагарина — пр. Ибрагимова — ул. Воровского — ул. Короленко, далее по маршруту.
- Таганский суд Москвы отклонил жалобу компании Google на решение о взыскании с нее оборотного штрафа в размере 21,7 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Теперь оно вступило в силу.
- Казань оказалась на четвертом месте в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана по итогам января — июля 2022 года. Данные приводит Минэкономики республики. Рейтинг возглавил Лаишевский район. Второе и третье места — у Тукаевского и Альметьевского районов. Топ-5 замыкает Нижнекамский район.
- Почти 70% всех поездок на электросамокатах казанцы совершают по делам: между транспортными хабами и жилыми кварталами, центрами деловой активности, государственными и социальными учреждениями. Как сообщила пресс-служба российского сервиса аренды электросамокатов Whoosh, всего жители Казани проехали почти 3 млн километров по улицам города с начала сезона.
- Система для безбарьерной системы взимания платы «Свободный поток», которая внедряется на М-12 Москва — Казань, — стопроцентная отечественная разработка, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. В Московской области на первом пусковом комплексе нулевого этапа трассы М-12 уже установили российское оборудование.
Ключевые события 198-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации и Российского военно-исторического общества завершили совместную работу по воссозданию знакового для ДНР памятника — Саур-Могилы.
- Как сообщили в Минобороны России, Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили. Так, нанесено поражение живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерьской бригады в районах населённых пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1916 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 827 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3371 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 5417 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Также в Минобороны сообщили, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток зафиксировано шесть артиллерийских обстрелов города Энергодар. Выпущено 27 снарядов из района населённого пункта Марганец, расположенного на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с связи с критической ситуацией в сфере электроснабжения станции. Также он заявил об угрозе остановки единственного работающего реактора ЗАЭС.
- Министерство обороны России опубликовало кадры переброски бронетехники, артиллерии и личного состава на Харьковское направление .На видеозаписи продемонстрированы колонны техники — бронетранспортеры БТР-82А с дополнительной защитой, армейские грузовики, буксирующие гаубицы «Мста-Б», инженерная и прочая техника.
Дарья ПинегинаОбщество
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