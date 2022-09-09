Самое крупное ПАТП Казани последние пять лет работает в убыток

Как выяснило «Реальное время», за прошедшие пять лет МУП «ПАТП №2» Казани работало исключительно в убыток и потеряло в общей сложности 289,2 миллиона рублей. Большая часть из этой суммы приходится на коронавирусный 2020 год, когда убыток предприятия составил более 203 миллионов рублей. Сейчас ПАТП обслуживает 42 из 57 автобусных маршрутов Казани.

Большая выручка, но большие убытки

С 2017 года ПАТП №2 постоянно отчитывалось о миллиардной выручке. Она за прошедшие пять лет суммарно составила 7,64 миллиарда. Рекордным в этом плане был 2019 год, когда ПАТП отчиталось о том, что выручка предприятия составила более 1,7 миллиарда. Для сравнения, в 2017 году этот показатель равнялся 1,41 миллиарда.

Заметно на выручке предприятия сказался коронавирус и связанные с ним ограничения в 2020 году. Тогда по сравнению с рекордным предыдущим годом доход компании снизился практически на 20% — до 1,38 миллиарда. Однако уже годом позже выручка снова выросла примерно на те же 20% — до 1,67 миллиарда.

Финансовые показатели ПАТП №2. Подготовлено на основе данных портала «СПАРК-Интерфакс»

Тем не менее даже такие показатели не давали возможности ПАТП №2 заработать, и из года в год предприятие отчитывалось о том, что уходило в убыток. Так, с 2017 по 2019 год потери колебались в районе 15—17 миллионов в год, а в 2020 году случился грандиозный обвал — убыток ПАТП составил более 203 миллионов рублей. Годом позже, конечно, удалось восстановиться, но вернуться к докоронавирусным показателям не получилось — предприятие потеряло 37,7 миллиона. В общей сложности убыток предприятия составил 289,2 миллиона рублей.

В Казани было еще ПАТП №4

Помимо ПАТП №2, с 1994 года в Казани был другой крупный муниципальный перевозчик — ПАТП №4, финансовые показатели которого с 2017 года были еще хуже. Так, общая выручка этого предприятия за последние 5 лет составила 5,9 миллиарда рублей. Это на 1,75 миллиарда меньше, чем у коллеги.

При более низкой выручке у ПАТП №4 за последние пять лет отмечается более высокий убыток. В общей сложности с 2017 по 2021 год предприятие ушло в минус более чем на 331 миллион рублей.

Финансовые показатели ПАТП №2. Подготовлено на основе данных портала «СПАРК-Интерфакс»

Меньше всего предприятие потеряло в 2017 году — около 11 миллионов, следующие три года размер убытка только рос. Так, в 2018-м предприятие ушло в минус на 17 миллионов, в 2019-м — сразу на 60 миллионов, а в 2020-м — более чем на 157 миллионов. Годом позже, в 2021-м, показатель изменился до уровня в 84,5 миллиона.

Слияние на фоне постоянных убытков

В июле прошлого года на ПАТП №4 сменился генеральный директор. Один из крупнейших по числу маршрутов пассажирских перевозчиков Казани возглавил Альберт Мухаметшин, который с 2007 до 2021 год возглавлял ПАТП №2.



Связано такое переназначение было с тем, что власти Казани приняли решение на фоне убытков объединить два предприятия в единого перевозчика, возглавить его должен был Мухаметшин.

Крупнейшие автоперевозчики Казани. Фото: скриншот сайта Комитета по транспорту Казани

— Объединение предприятий вызвано необходимостью сокращения затрат после сложного для транспортной отрасли времени самоизоляции и сокращения пассажиропотока, который до сих пор не вышел на допандемийный уровень. Два пассажирских предприятия, обслуживающих 70% городских маршрутов, понесли по итогам прошедшего года убытки и продолжают их нести по итогам полугодия, — говорилось тогда в сообщении мэрии Казани.



По словам муниципальных властей, слияние должно было снизить издержки, в частности, за счет сокращения пробегов автобусов. Из-за перепробегов транспорта ПАТП теряли десятки миллионов рублей ежегодно. Также был сокращен административный персонал, были скорректированы дублирующие участки некоторых маршрутов.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», официально процесс слияния завершился в начале апреля 2022 года. Финансовые результаты уже объединенного ПАТП №2 пока не известны, данные об этом появятся только в 2023 году.

Новое предприятие обслуживает 73% городских маршрутов

Сейчас, по данным Комитета по транспорту Казани, в городе насчитывается 57 автобусных маршрутов, 42 из которых обслуживает объединенное ПАТП №2. На втором месте по размеру обслуживаемых маршрутов находятся КПАТП №9 и КПАП №7 — каждый из них запустил автобусы по четырем маршрутам. «Байлык №3» завершает тройку лидеров самых крупных перевозчиков Казани — он обслуживает маршруты №11 и №43.

Далее в списке идут оставшиеся пять перевозчиков, у каждого из которых в распоряжении есть по одному маршруту.

Прибыль (убыток) пяти крупнейших перевозчиков Казани по годам. Подготовлено на основе данных базы «СПАРК-Интерфакс»

Примечательно то, что КПАТП №9, КПАП №7 и «Байлык №3» хоть и не показывают каких-то больших показателей по выручке или прибыли из-за своих размеров, но начиная с 2017 года у всех них ни разу не было зафиксировано убытков.

Так, КПАТП №9 по итогам 2021 года показало рекорд прибыли, увеличив его с 3—5 миллионов за предыдущие года сразу до 29,7 миллиона. «Байлык №3» с 2017 по 2020 год зарабатывал от 13 до 18 миллионов в год, а по итогам 2021 отчитался о прибыли в 28 миллионов. КПАП №7 в 2021 году заработало чуть более 6 миллионов рублей.

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Артем Гафаров