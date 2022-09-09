Минтранс России планирует запретить самокатчикам пересекать дороги по пешеходным переходам

Фото: Максим Кокунин

Минтранс России подготовил проект постановления о запрете для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности, пересекать дороги по пешеходным переходам, ведомство планирует внести проект в правительство.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в ведомство с предложением об установлении для электросамокатов зоны снижения скорости радиусом 30 метров вокруг нерегулируемых пешеходных переходов. Министерство в ответе отметило, что уже подготовило проект постановления правительства по этой теме.

— Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым, — цитирует данный ответ «РИА Новости».

Уточняется, что такая мера создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов. Проект уже рассмотрен и одобрен подкомиссией по совершенствованию контрольных и разрешительных функцией федеральных органов исполнительной власти при правительстве.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В начале августа сообщалось, что Татарстан вошел в число регионов с наибольшим количеством зарегистрированных ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся в том числе электросамокаты — за первое полугодие 2022 года в республике случилось десять таких происшествий.



В целом по России количество таких ДТП выросло более чем в полтора раза. Удвоилось и число погибших — зарегистрировано шесть летальных исходов. В 78,8% случаев инциденты с СИМ регистрировались как наезд на пешеходов, треть из них — на пешеходных переходах.

Лидерами антирейтинга стали Москва (94), Санкт-Петербург (57), Свердловская (16), Нижегородская (18) и Кемеровская (11) области, а еще Краснодарский край (26).

Статус электросамокатов будет урегулирован до конца 2022 года, считает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Максим Кокунин